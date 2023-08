Svensk solel sätter nya rekord

Den må ha lyst med sin frånvaro under andra halvan av sommaren. Men fram till halvårsskiftet producerade svenska solelanläggningar mer energi än någonsin tidigare. Och tillväxttakten är kraftig.

Det sätts nya rekord för varje kvartal. Under första kvartalet installerades 23 200 nya anläggningar, vilket var rekordmånga då. Under andra kvartalet tillkom ytterligare nästan 30 000, enligt branschorganisationen Svensk solenergi, baserat på statistik från de tre stora elnätsägarna. Under juni var det första gången som en enskild månad nådde över 10 000 nya solcellsanläggningar.