Sjuksköterskor: Säkerheten hotas i äldreomsorgen

"Det går inte"

– Och för det tredje pekar Ivo på vård i livets slutskede. Hur kan man lämna ansvaret för den palliativa vården till medarbetare som inte har den kompetens som behövs? It goes without saying, man måste ha hög medicinsk kompetens i form av sjuksköterskor för en värdig och trygg palliativ vård, säger Helle Wijk.