Så påverkas du av sänkta räntan

Rörlig ränta:

För miljonlånet innebär det att räntekostnaderna sjunker med lite över 400 kronor per månad. Efter det skattemässiga ränteavdraget blir effekten omkring 300 kronor lägre ränteutgifter.

Bunden ränta:

De bundna bolåneräntorna ligger för närvarande en bra bit under de rörliga, omkring en procentenhet. Men om ett år ungefär spår bedömarna att Riksbanken har sänkt styrräntan med ytterligare närmare en procentenhet – vilket därmed, om prognoserna slår in, kommer att pressa den rörliga räntan under vad den fasta räntan ligger på i dag