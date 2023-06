Rymdens skogvaktare letar bränder i sommar

Under projektets första skarpa år, 2022, upptäckte vädersatelliterna 108 okontrollerade bränder, 39 av dem i skog och mark. I en fjärdedel av fallen var satelliterna först med att larma räddningstjänsten om bränderna.

– De bränder som upptäcks av satelliterna går numera direkt in till SOS Alarm, som larmar ut till räddningstjänsterna. De får reda på det inom 15 minuter efter att satelliten har sett det, säger Jenny Sander, handläggare för skogsbränder vid MSB.

Torr sommar

Naturligt problem

– Den värsta tiden, då flest bränder tänds och börjar bli stora, är under sen eftermiddag och kväll – den tiden täcks inte av satelliter. Då får vi i stället förlita oss på de skogsbrandsbevakande flygplanen, till exempel, säger Jenny Sander.

Fakta: Satellitbevakning av skogsbränder

Tillsammans med länsstyrelser och lokala räddningstjänster har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SMHI utvecklat ett nytt system för bevakning av skogsbränder med hjälp av två satelliter, som passerar en gång på natten och en gång mitt på dagen.

Till störst nytta kommer de i glesbygd, där det finns färre konkurrerande värmekällor än i en tätort.

Under åren 2020–2021 testades och utvärderades systemet testats. 2022 började det användas i skarpt läge. Via en larmsignal, som går via SOS Alarm, får räddningstjänsterna en mer eller mindre exakt position.

Särskilt effektivt är systemet på natten.

Källa: MSB