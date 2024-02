Nyheter

Rekordhårda orkanvindar när Ingunn drar in

Ovädret Ingunn har dragit in över Sverige. I jämtländska Stekenjokk uppmättes orkanvindar på 51,8 meter per sekund under morgonen.

– Det är ett nytt svenskt rekord om siffrorna bekräftas, säger Linnea Rehn Wittskog på SMHI.