Nyheter

Prins Harry i rätten – i strid mot medier

Storbritannien • Publicerad 6 juni 2023

Brittiske prins Harry har tagit på sig ett "livsuppdrag" att förändra det brittiska medielandskapet. På tisdagen framträder han i domstol i ett rättsfall mot en tidningskoncern. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Medier väntar utanför High Court i London, där prins Harry ska vittna. Foto: Kin Cheung/AP/TT

Prins Harry och hans fru Meghan har varit föremål för omfattande medierapportering under de senaste åren. Mycket är rent dravel, enligt dem själva. Här håller en tv-journalist upp en The Sun och en Daily Mail, bägge prydda av Meghan, utanför Buckingham Palace. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Den 38-årige prinsen kommer under tisdagen att vittna i High Court i London, mot mediekoncernen Mirror Group Newspapers (MGN) som driver flera av Storbritanniens största tidningar som The Daily Mirror och The Sunday People.

Rättsfallet är ett av flera pågående i en större uppgörelse mellan den på senare år mer frispråkige prins Harry och de brittiska medier som han anklagar dels för att ha förstört delar av hans liv, dels för att orsaka stora problem för landet i stort.

Enligt Harry bär medier dels ett ansvar för hans mamma prinsessan Dianas död, dels för surnade relationer inom kungafamiljen. Han och frun Meghan har flyttat till USA.

– Om de (medierna) vill ställa oss och de rika och mäktiga till svars, och om de vill granska samhället, vem är det då som granskar dem? Det är något som jag och (kronprins) William har talat om i många år, sade prins Harry till ITV i januari, i samband med att han släppte sin uppmärksammade självbiografi "Den andre".

Tvivlade på vänner

Prinsen vill framför allt leda i bevis att det har skrivits en lång rad tidningsartiklar som byggt på uppgifter som medierna har kommit över på olaglig väg, främst genom telefonavlyssning.

Avslöjanden som publicerades fick prinsen att tvivla på om han kunde lita på sina nära och kära, enligt de rättsliga handlingar som har lagts fram. Det beskrivs hur hans kompisskara blev allt mindre och hur han genomgick tunga perioder av "depression och paranoia". Flickvänner, men också deras familjer, uppges ha blivit "indragna i kaoset".

Enligt anklagelserna fick han senare reda på att hans telefon hade avlyssnats och att tidningar hade anlitat privatdetektiver som följt honom världen över.

I ett fall som Harry redogör för i sin bok säger han sig ha blivit utsatt för ett utpressningsförsök av en tidningsredaktör som sade sig ha bilder på honom när han snortade kokain. Enligt prinsen var detta en bluff som han synade.

Självmordsuppdrag?

MGN-koncernen nekar till anklagelserna. Man har formellt bett om ursäkt för en händelse då en privatdetektiv anlitats för att reda ut händelser under en av prinsens utekvällar. Men artikeln, som publicerades 2004 med rubriken "Sex on the beach with Harry", är inte en av de 33 artiklar som har inkluderats i rättegången.

I ITV-intervjun i januari sade prins Harry att hans pappa, kung Charles III, har varnat honom för att det är ett "självmordsuppdrag" att ta sig an brittiska medier. Journalisten Tom Bradby konstaterar att prinsen skulle bli skyldig medierna en ursäkt om det han säger inte kan bevisas.

– Om det inte kan det, om jag har fel, skulle de förmodligen stämma oss, svarade prinsen.

MGN säger sig ha betalat mer än motsvarande en miljard kronor i rättsliga uppgörelser och lät 2015 trycka en ursäkt till offer för telefonavlyssning.

Med Elton John

I detta rättsfall står prins Harry tillsammans med tre andra personer, däribland två skådespelare från den populära tv-såpan "Coronation street", som målsägande.

Prinsen försöker driva ytterligare två telefonavlyssningsfall till domstol. I ett, mot Daily Mail-ägaren Associated Newspapers, står han på den anklagande sidan tillsammans med bland andra artisten Elton John. I det andra riktas anklagelserna mot Rupert Murdoch-ägda News Group Newspapers, som driver bland annat The Sun.

I dessa fall har det ännu inte meddelats något prövningsbeslut.