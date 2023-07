Nytt fetmaläkemedel ännu effektivare

Det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lillys kandidat retatrutid fick patienterna att tappa över 20 procent av sin kroppsvikt under 48 veckor, enligt en fas 2-studie. Arkivbild.

Det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lillys kandidat retatrutid fick patienterna att tappa över 20 procent av sin kroppsvikt under 48 veckor, enligt en fas 2-studie. Arkivbild. Foto: NTB/TT

Positiva resultat

I en fas 2-studie, publicerad i tidskriften New England Journal of Medicine, gick de patienter som gavs den högsta dosen av läkemedlet, i kombination med ändrade levnadsvanor, i genomsnitt ned 24,2 procent av sin kroppsvikt under 48 veckor.