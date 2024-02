Nu tas 300 000 ut i storstrejk i Finland

Bussar väntas stå still. Förskolor får hålla stängt och finländare kan inte räkna med att få sin post i tid. I hamnarna får fartygen få ligga kvar utan att godset lastas av. Vägarna kan bli oplogade. Finnair har ställt in majoriteten av sina flygningar, vilket förväntas påverka flera avgångar från Landvetter under torsdagen och fredagen.