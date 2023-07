Nio års fängelse för sexövergrepp

Mannen döms för att ha utsatt flera flickor för övergrepp via nätet. Arkivbild.

Mannen från Skåne åtalades för att ha utsatt fyra flickor för sexövergrepp via nätet. En av dem, en flicka som är yngre än tolv år, fick höra att han skulle slå henne och döda henne och hennes familj. I ett annat meddelande till flickan skrev mannen att han tidigare har tagit 17 liv.

Enligt åtalet skulle den tolvåriga flickan bland annat ha utnyttjats för sexuell posering vid minst 15 tillfällen och även utsatts för barnvåldtäkt via nätet.

Polisen kom mannen på spåren i december förra året. Den 9 december stämde mannen träff med henne i Växjötrakten. Träffen blev dock inte av – och mannen greps i stället av privatpersoner som tillkallade polis. Under utredningens gång uppdagades att mannen även utsatt tre flickor i Göteborg, som samtliga är under 15 år, för sexualbrott via nätet.