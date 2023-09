Miljöpartiets grundare Per Gahrton är död

Per Gahrton, ett av Miljöpartiets första språkrör, har avlidit. Arkivbild.

Per Gahrton, ett av Miljöpartiets första språkrör, har avlidit. Arkivbild. Foto: Andreas Hillergren/ TT

Per Gahrton avled på sjukhus natten till tisdagen, bekräftar en av Miljöpartiets pressekreterare för TT.

"Aldrig sinande engagemang"

Per Bolund hyllar Gahrtons "medmänskliga värme och intellektuella skärpa".

"Per har betytt mycket för mig och för så många andra som kämpar för en bättre värld", skriver Bolund på X.

"Stor förlust"

"Titlar struntade han i. När vi en gång reste i Irak vägrade han ta på sig slips när vi skulle träffa den blivande presidenten. ”Möjligen för sittande statschefer”, sa han. Mötet blev bra ändå. Per var ju intresserad på riktigt, och sådant märks också under kristallkronor", skriver Fridolin på Facebook.

Han uppger i inlägget att Gahrton precis släppt första delen av sina memoarer, men att den planerade releasefesten i fredags ställdes in.

"Stort livsverk"

"Så smärtsamt! I natt dog Per Gahrton, min vän och Miljöpartiets kloka inspiratör. Walk in beauty!"

"Så ledsamt att Per lämnat oss, varma tankar till de närmaste! Per lämnar efter sig ett stort livsverk och det är ett privilegium att fått ta del av hans många tankar och samtal om demokrati, fred, social trygghet och hållbarhet under åren", skriver Romson.