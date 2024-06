Miljontals djur dödade av ”dzud”

Foto: Mongoliska Röda Korset via AP/TT

En mongolisk boskapsskötare samlar ved för att ge värme till familjen i Ulaangom Soum, Uvs-provinsen i Mongoliet, den 1 mars 2024. Ett extremt väderfenomen som kallas dzud har dödat mer än 7,1 miljoner djur i Mongoliet i år. Foto: Mongoliska Röda Korset via AP/TT

Extremt kraftiga snöfall bildar ogenomträngliga lager av snö och is vilket gör att djuren inte kan beta och svälter ihjäl. Under andra tider på året sker det i stället torka vilket innebär att det inte finns tillräckligt med foder för att djuren ska kunna göda sig inför vintern. På grund av klimatförändringarna blir "dzud" hårdare och allt mer frekvent. Årets ”dzud” är den sjätte som infaller under de senaste tio åren.