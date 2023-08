Miljardsmäll för Svenska kyrkan

Pandemin påverkar

Han berättar att Svenska kyrkan varit lite orolig för att de sämre ekonomiska tiderna skulle få fler hushåll att leta besparingar, att lämna Svenska kyrkan helt enkelt och därmed slippa kyrkoavgiften på cirka en krona per intjänad hundring.

Allt färre medlemmar, en stadig utveckling sedan Svenska kyrkan och staten skiljdes vid millennieskiftet, pressar förstås ekonomin. Så när tappet bromsar in är det positiva nyheter. Det är en delförklaring till att den genomsnittliga kyrkoavgiften, eller kyrkoskatten som den ibland kallas, inte höjdes i fjol, vilket var första gången sedan skilsmässan.

Under 2023 blev det dock återigen en liten ökning, plus 0,2 öre till strax över 103 öre (1:03 kronor) per intjänad hundralapp. År 2000 låg kyrkoskatten på 0,95 procent (95 öre).