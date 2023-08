Migrantkris i New York – tvingas sova på gatan

Migranter köar utanför The Roosevelt Hotel i New York, som fungerar som tillfälligt boende för hemlösa.

Migranter köar utanför The Roosevelt Hotel i New York, som fungerar som tillfälligt boende för hemlösa. Foto: John Minchillo/AP/TT

Hundratals människor sover på kartonger och väntar på hjälp utanför The Roosevelt Hotel mitt i de turisttäta skyskrapekvarteren i Manhattans Midtown. Hotellet fungerar som tillfälligt boende för migranter – men sängplatserna räcker inte till.

New Yorks borgmästare, demokraten Eric Adams, vädjar nu om avlastning från USA:s regering.

Eric Adams tillade att New York-borna kan behöva vänja sig vid att fler människor sover på gatan. Sedan förra våren har rekordmånga – omkring 93 000 – asylsökande kommit till New York. Antalet hemlösa i staden har nästan fördubblats.

Bussar migranter

Texas guvernör, republikanen Greg Abbott, har hyrt bussar som skickat migranter från gränsstäder i delstaten till New York och andra demokratstyrda städer på östkusten, för att sätta press på president Joe Biden att strama åt gränsen. Men de flesta migranter har kommit till New York på andra sätt, skriver New York Times.