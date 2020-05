Masklös Trump besökte masktillverkare

Foto: Evan Vucci/AP/TT

Donald Trump vill öppna upp landet, avveckla Vita husets samordningsgrupp mot coronaviruset och få fart på den amerikanska ekonomin.

Men under tisdagen var det presidentens saknade ansiktsmask som stal rubrikerna.

Donald Trump var under tisdagen i Arizona, där han bland annat besökte en fabrik i Phoenix som tillverkar ansiktsmasker. Noterbart under rundvandringen var presidentens avsaknad av just en ansiktsmask, rapporterar flera amerikanska medier.

Trump har tidigare varit skeptisk mot att offentligt bära en ansiktsmask, och under rundvandringen bar varken han eller någon i hans följe någon form av munskydd. De följde därmed vicepresident Mike Pence, som förra veckan besökte ett sjukhus utan att bära ansiktsmask.

Pence erkände i söndags att han borde ha haft en på sig.

Att bära ansiktsmask har blivit en politisk symbolfråga i USA, där många på högerkanten anser att ett masktvång utgör ett intrång på den personliga friheten.

"Kan inte hålla stängt"

På en presskonferens före tisdagens fabriksbesök hyllade Trump Vita husets arbete mot coronaviruset och pratade om behovet att åter öppna upp det amerikanska samhället.

– Vi kan inte hålla landet stängt under de kommande fem åren, sade Trump , men lade till att människor över 60 bör hålla sig hemma något längre än övriga.

– Folket i det här landet är krigare. Jag säger inte att någonting är perfekt. Kommer några att påverkas? Ja. Kommer några att allvarligt påverkas? Ja. Men vi måste öppna vårt land och det snart.

Frågan är om USA är redo för en fullständig öppning. Enligt en opinionsundersökning publicerad i Washington Post är bara varannan amerikan bekväm med att åka till en mataffär och åtta av tio tvekar inför att besöka restauranger, biografer och gym.

Samordningsgrupp fasas ut

Trump avslöjade att Vita huset ska börja fasa ut sin samordningsgrupp mot coronaviruset. De två namn som blivit mest kända under pandemin, Anthony Fauci och Deborah Birx, kommer fortsatt att ha rådgivande roller efter att gruppen lösts upp. Enligt Mike Pence kommer gruppen att lösas upp i början av juni.

Tidigare i veckan skrev The Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington, som Trumpstyret flera gånger refererat till, upp sin prognos över antalet dödsfall i USA i sviterna av coronaviruset. Enligt institutet spås nu nära 135 000 amerikaner ha gått bort fram till början av augusti, mer än en fördubbling från en prognos i april.

I en intervju med tv-kanalen ABC under kvällen sade Trump att det gällde om inga vidare åtgärder görs, vilket institutet senare förnekade.

Under tisdagen steg antalet döda med över 2 400 till 70 900. Antalet bekräftat smittade i USA är 1,2 miljoner.