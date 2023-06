Markägare polisanmäler efter skogsbranden

Branden i Västmanland har krympt och stabiliserats, men är fortfarande inte under kontroll. Bilden är tagen under onsdagen.

Branden vid Målarberget mellan Avesta och Norberg i Västmanland är inne på sitt tredje dygn sedan den blossade upp på måndagen. Norbergs kommun meddelade vid lunchtid på torsdagen att den fortfarande inte är under kontroll.

Sent på onsdagskvällen hade branden krympt och stabiliserats och under natten har insatserna gått som planerat och sprinklersystemet utökats. Vid lunchtid uppger räddningsledare på plats att läget är stabilt, men ännu inte under kontroll.