Man som dödade två frias även i hovrätten

Balkongen där två män bröt sig in i en lägenhet i Ulricehamn. Arkivbild.

Balkongen där två män bröt sig in i en lägenhet i Ulricehamn. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Männen som dödades hade brutit sig in 22-åringens bostad en natt i september. Samtidigt försökte flera andra personer ta sig in i lägenheten via trapphuset.