Män ger större klimatutsläpp per krona

– Män lägger i större utsträckning sina pengar på bilar och bränsle, och där blir det mycket utsläpp per krona. Det är den största orsaken till skillnaden. Kvinnor handlar oftare saker som inredning och hälsovård, vilket inte ger lika mycket utsläpp per krona, säger Annika Carlsson Kanyama.

Fakta: Studie om konsumtionsutsläpp

Den nya studien är vetenskapligt granskad och accepterad för publicering i tidskriften Journal for Industrial Ecology.

Forskarna har räknat ut de sammanlagda utsläppen av växthusgaser per person som kan kopplas till privat konsumtion, oavsett var i världen utsläppen uppstår.

Analysen omfattar tre grupper:

• Ensamboende man: 10 022 kg koldioxidekvivalenter per år

• Ensamboende kvinna: 8 411 kg koldioxidekvivalenter per år

• Genomsnittlig person (inklusiven barn): 4 327 koldioxidekvivalenter per år

De utgifter som kopplas till mat, semester och inredning utgör ungefär 60 procent av de totala utgifterna.

Genom att byta till andra varor och tjänster inom dessa tre områden går det enligt studien att minska klimatutsläppen med i genomsnitt 37 procent (36 procent för män och 38 procent för kvinnor).

Källa: "Shifting expenditure on food, holidays and furnishings could lower greenhouse gas emissions by almost 40%", Journal of Industrial Ecology