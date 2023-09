Lundinfallet – krigsbrott, olja och rättslig kamp

Lundin Oils grundare Adolf Lundin och Carl Bildt, tidigare statsminister och då styrelseledamot i bolaget, på väg in till bolagsstämma på Grand Hotel i Stockholm i maj 2001.

Lundin Oils grundare Adolf Lundin och Carl Bildt, tidigare statsminister och då styrelseledamot i bolaget, på väg in till bolagsstämma på Grand Hotel i Stockholm i maj 2001. Foto: Henrik Montgomery/TT

1997. Lundinkoncernen tecknar avtal om oljeprospektering med Sudans regering. Avtalet omfattar området Block 5A i delstaten i Unity i dåvarande södra Sudan. Koncernens verksamhet inom området ska bedrivas av dotterbolaget Sudan Ltd. I Sudan pågår sedan 1983 ett inbördeskrig mellan regimen i norr och rebeller i söder.

2001. Organisationen Christian Aid kommer ut med rapporten "The Scorched Earth Oil and War in Sudan", där det beskrivs hur befolkningen i oljeområden i de södra delarna av Sudan fördrivs för att möjliggöra verksamhet för oljebolagen. I Sverige blir det diskussioner kring rapporten bland annat eftersom den tidigare statsministern Carl Bildt (M) sitter i styrelsen för Lundin.