Ingen orsak till branden angavs, men tidigare under natten skrev regionens guvernör Igor Artamonov på Telegram att Lipetsk utsatts för en "massiv" drönarattack.

Staden Lipetsk ligger cirka 330 kilometer från den ukrainska gränsen till den ryska Kursk-regionen, där en ukrainsk markoffensiv pågått i flera dagar, in i Ryssland.

Inleddes i tisdags

Det var i tisdags som den ovanliga markoffensiven i Ryssland inleddes. Enligt den amerikanska tankesmedjan ISW, Institute for the study of war, har ukrainska styrkor "trängt igenom minst två ryska försvarslinjer" och erövrat över tio samhällen. Striderna pågår även i luften.