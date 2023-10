Israel militär väntar på grönt ljus för invasion

Ännu en tidsfrist

Israel har dock redan genomfört mindre markoperationer in i Gaza, bland annat i syfte att lokalisera den gisslan som Hamas tog förra helgen. Flera kidnappade ska dock ha dödats och det bekräftade antalet israeler som hålls av Hamas i Gaza är nu 126, enligt IDF.

Under lördagen gav Israel civila Gazabor ytterligare en chans att evakuera utefter en specifik väg före klockan 13 (14 svensk tid), enligt ett inlägg på X , tidigare Twitter.

Inget vatten

Enorma mängder människor har redan gett sig av. Skräckslagna Gazabor har flytt till fots, i bil och i dragkärror. Uppemot en miljon människor har tvingats lämna sina hem under krigets första vecka, rapporterar FN-organet UNRWA på söndagen.

Men trots uppmaningen att evakuera har många invånare blivit kvar i det bombhärjade norr. Bland annat rapporteras tiotusentals ha trängt ihop sig i källaren under ett sjukhus i Gaza City.

Två dygn med el kvar

Sjukhus i norra Gaza fortsätter att ta emot en tillströmning av skadade patienter. Vissa får vård på omgivande gator på grund av brist på sjukhussängar, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Påve Franciskus har sällat sig till kören av internationella röster som kräver en humanitär korridor in i Gaza.

Dödligaste kriget

Under söndagen fanns det indikationer på att konflikten håller på att sprida sig. Israel stängde en del av gränsen mot Libanon, efter att en person dödats under skottlossning. Dessutom rapporterades Hamasstridande ha tagit sig in i Israel från Libanon.