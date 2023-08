I kväll kan du se "blå supermåne"

Dessutom ligger fullmånen lågt över horisonten så här under sensommaren, vilket påverkar hur den uppfattas.

Att två fullmånar inträffar under samma månad kallas "blå måne". Senast 1 augusti var det fullmåne – och då dessutom supermåne. Fenomenet "blå supermåne", två supermånar inom en månad, kommer inte att inträffa igen förrän 2037.

– "Once in a blue moon" är ju ett talesätt på engelska och innebörden är inte att månen är blå utan att det blir två fullmånar under samma månad, säger Peter Linde.