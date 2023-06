Hettan hårt slag mot funktionsnedsatta

Personer med funktionsnedsättning är de som drabbats hårdast även under tidigare värmeböljor, skriver Human Rights Watch (HRW) i en ny rapport. Många av de intervjuade i rapporten säger att extremhettan gjorde att de långa perioder tvingades isolera sig i sina hem. Det fick stora konsekvenser för såväl den mentala hälsan som ekonomin. Personerna vittnar också om en skriande brist på hjälp från myndigheter.

Sommaren rekordvarm

Den extremhetta som förra sommaren drog in över Spanien slog extra hårt mot just regionen Andalusien. Bland annat uppmättes rekordtemperaturer på upp till 44 grader i städerna Sevilla och Córdoba – och i hela området rådde en allvarlig vattenbrist.

Under de kommande åren väntas också Sydeuropa drabbas av allt mer frekventa värmeböljor, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Måste agera

"Bland annat bör personer med funktionshinder bjudas in för att kunna skapa inkluderande klimatåtgärder", skriver Jonas Bull, organisationens expert på tillgänglighetsfrågor.

"Agerar man otillräckligt – som under värmeböljorna 2022 – och inte utvecklar specifika åtgärder för att skydda människor med funktionsnedsättning, får dessa även i fortsättningen bära en oproportionerligt stor börda av klimatkrisen", skriver HRW.

Över 16 300 personer beräknas ha dött till följd av väder- och klimatrelaterade händelser i Europa under 2022. Den absoluta majoriteten av dödsfallen skedde till följd av hetta, enligt en nyligen publicerad rapport från FN:s meteorologiska organ WMO och EU:s klimattjänst Copernicus.

Fakta: Torrt och varmt

Sommaren 2022 var den varmaste som hittills har registreras i Europa.

Länder som Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Schweiz och Storbritannien registrerade sitt varmaste år hittills.

Årsmedeltemperaturen för Europa 2022 låg 0,79 grader över genomsnittet för perioden 1991–2020.

Nederbörden låg under genomsnittet i stora delar av regionen 2022. Det var det fjärde torra året i rad på Iberiska halvön och det tredje torra året i rad i bergsregionerna i Alperna och Pyrenéerna.

Källa: State of the Climate in Europe 2022.