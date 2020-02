En eller flera personer ska ha gjort inbrott i en butik i Fritsla under natten.

Sjuhärad

Vid 01-tiden larmades polisen om ett inbrott på Fritsla Livs. Där ska en eller flera personer tagit sig in i lokalen genom att krossa en ruta i butikens entré. Initiala uppgifter talade om att det saknades en mindre summa kontanter från butiken. Ingen misstänkt har gripits.

Som mest var 1500 kunder i Sjuhärad utan el under natten, till följd av hårda vindar. Vid 06-tiden drygt hälften återfått sin el. Under natten kom även rapporter om nedfallna träd, bland annat längs väg 1673 mellan Svenljunga kyrka och Boda. Strax innan 06 ska flera träd ha funnits på vägbanan och Trafikverket hade då personal på väg ut till platsen.

Sverige

Det kommer att bli fortsatt blåsigt under måndagen, men inte alls som under söndagen.

– Vi har plockat bort den ena varningen efter den andra och nedgraderat klass 2-varningar, så just nu är det bara Gotland som har klass 2 kvar och den kommer väl inte att vara kvar särskilt länge, säger SMHI:s meteorolog Lars Knutsson till TT vid 04-tiden.

Fortfarande är omkring 15 500 hushåll utan el i den södra halvan av landet. (TT)

Strax efter midnatt larmades det om en brand på en bilskrot i Helsingborg, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

– Vi har en helt övertänd byggnad. Det hotar inte något intilliggande, säger Christer Haraldson, inre befäl vid räddningstjänsten till tidningen.

Ett område kring skroten spärrades av och vid 02-tiden var branden under kontroll. Räddningstjänsten kommer att låta byggnaden brinna ned, men man stannar kvar på platsen under natten och beräknar arbeta med eftersläckning under morgonen.

Inga personskador har rapporterats. (TT)

Världen

På söndagskvällen lyfte ett plan med internationella experter från Genève mot Peking. Expeditionen leds av Världshälsoorganisationen WHO och uppdraget är att hjälpa Kina utreda den pågående virusepidemin.

Sedan WHO utlyste internationellt hälsonödläge den 30 januari har antalet smittade och döda i det nya coronaviruset fortsatt att stadigt öka.

Antalet avlidna i viruset överstiger nu med god marginal dödsiffran från sarsutbrottet 2002–2003, då totalt 774 människor avled runtom i världen. I Kina har 908 officiella dödsfall i det nya coronaviruset rapporterats, ytterligare två personer har avlidit i andra länder. Bara det senaste dygnet har 97 personer bekräftats avlidna, varav 91 i den värst drabbade Hubeiprovinsen. Samtidigt har antalet smittade i Kina stigit till drygt 40 100 personer, de allra flesta i Hubeiprovinsen, enligt landets hälsomyndighet. (TT)