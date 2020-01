Polisen misstänker att någon tänt på en parkerad personbil i Nybro under natten.

Kalmar län

Vid 02-tiden larmades räddningstjänst och polisen om en bilbrand på en parkeringsplats på Riddarevägen i Nybro. När man kom fram ska bilen ha varit helt övertänd, men enligt räddningstjänsten fanns det ingen risk för spridning till något annat fordon. Polisen tror att branden var anlagd och man har skrivit en anmälan om skadegörelse genom brand.

Kronoberg

En natt utan några större nyhetshändelser i länet.

Sverige

En man i 25-årsåldern har avlidit, efter att ha skottskadats i Kristianstad under måndagskvällen. Polisen fick in flera samtal om skottlossning i ett område på Långebro vid 22.30-tiden och samtidigt fick man in uppgifter om att en skadad man förts in till sjukhus med en privatbil. Ingen misstänkt har gripits.

Räddningstjänst och ambulans larmades om en brand i ett trähus på Björkholmen i Karlskrona strax före klockan 04 på tisdagen. När man kom fram till platsen var branden fullt utvecklad. En man i 20-årsåldern brännskadades och fick föras till sjukhus. Polisen meddelade senare att mannen har gripits, misstänkt för mordbrand.

Världen

Sex tchadiska soldater dödades och tio skadades när de överfölls vid Tchadsjön.

Armén skyller attacken på Boko Haram. Stabschefen Taher Erda säger att soldaterna patrullerade när de hamnade i ett bakhåll. En anonym källa säger att attacken skedde i ett område med högt gräs.

I flera månader har antalet attacker i området – i gränslandet mellan Tchad, Kamerun, Niger och Nigeria – intensifierats. Tchad har nyligen satt in 1 200 soldater i området. (TT)

USA:s president Donald Trump och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan pratade i telefon på måndagen.

I fokus under samtalet var situationen i Syrien och Libyen.

"De två ledarna diskuterade behovet av att avlägsna utländsk inblandning och behålla vapenvilan i Libyen. Ledarna var överens om att våldet som utförs i Idlib, Syrien, måste upphöra", säger Vita husets talesperson Judd Deere på Twitter.

Regeringstrogna styrkor har intensifierat försöker att återta den rebellhållna Idlibprovinsen i Syrien, vilket fått tusentals civila att fly mot turkiska gränsen.

Turkiet stödjer den FN-erkända regeringen i libyska Tripoli, medan Förenade Arabemiraten, Egypten och Ryssland stödjer krigsherren Khalifa Haftar. (TT)