Försäkringen föräldrar missar: ”Många blir förvånade”

Vad som gäller kan skilja sig från skola till skola – det kan du kontrollera antingen med barnets skola eller kommunen. Skolförsäkringen är en kollektiv försäkring som skolan eller kommunen tecknar, och vad den innehåller beror mycket på vad som framgår av villkoren. Några kommuner erbjuder endast försäkring under skoltid medan andra kommuner erbjuder försäkring dygnet runt.

– Om man skadar sig i pulkabacken eller under sommarlovet så ska man anmäla det, säger Jenny Sparring och tillägger:

Fakta

Tre vanliga frågor om skolförsäkring

När gäller den?

• Om din kommun har skolförsäkring gäller den alltid under skoltid, på väg till och från skolan, samt under aktiviteter som skolan anordnar. I många fall gäller skolförsäkringen även dygnet runt, alltså även på utflykter, resor, praktik, lov eller till och med fritiden. Kolla med din egen kommun för att se vad som gäller just där.

Vad täcker den?

• Skolförsäkringen är en olycksfallsförsäkring för skador. Det är en plötsligt och oförutsedd händelse som leder till kroppsskada. Sjukdom är inte en sådan skada. Skolförsäkringen kan alltså inte ge ersättning om ditt barn skulle drabbas av en sjukdom. Den innehåller heller inte diagnosförsäkring.

Vad behöver jag göra?

• Om ditt barn skadar sig behöver du anmäla skadan till skolförsäkring. Information om var du ska vända dig kan du få från skolan eller kommunen. Detta är inget som görs automatiskt, utan du måste själv anmäla skadan. Om du har en barnförsäkring ska du även anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Källa: Konsumenternas och olika försäkringsbolag