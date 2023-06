Förbud mot partipolitiska lotterier utreds

Avfärdar kritik från S

– Det är bra om flera partier kan hitta alternativa intäkter. För vår del har vi haft just lotter under nästan hela vår historia. Det har varit vårt sätt att finansiera vårt folkrörelseparti som inte har en massa "rikisar" som ger bidrag.

Ett viktigt skäl till att förbjuda just partipolitiska lotterier kan enligt Wykman vara att det via riksdagen i slutänden är just partierna – som drar in pengar på lotterier – som ansvarar för att reglering och tillsyn fungerar.