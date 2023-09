FN:s hopp i Himalaya: Kan glaciärer para sig?

Den gamla ritualen att blanda isblock från olika glaciärer för att "para" dem dog under 1900-talet nästan ut, i takt med att det moderna samhället nådde upp i bergsbyarna. Men nu tas den till heders igen. I en ny satsning tar bybor lågt belägen is, och drar upp den till kallare områden, berättar hydrologen Jakob Steiner.

Tolv plus tolv år

Några större mängder handlar det inte om, men för en liten by kan även beskedliga islager vara av värde. FN:s utvecklingsprogram UNDP hoppas att det stärker folks hopp och engagemang i bergsområdena, och har gått in med småskaligt stöd i storleksordningen några tusenlappar per tillfälle, rapporterar NPR.