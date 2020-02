Flera inbrottsförsök i Borås – fyra har gripits

Foto: Johan Nilsson/TT

Inom loppet av drygt två timmar larmades polisen om tre inbrott på olika håll i Borås.

Fyra personer har gripits, misstänkta för inblandning i ett inbrottsförsök hos en bilfirma.

En okänd person ska ha krossat en ruta till en pizzeria på Trandared vid 22.30-tiden på måndagen men personen ska ha blivit skrämd och sprungit iväg från platsen tomhänt.

Strax efter midnatt ska någon även ha tagit sig in hos en pizzeria på Hedvigsborg, men det är oklart om något stulits från lokalen.

– Det är kanske samma person, men det är inget vi vet i nuläget, säger Joakim Danz, stationsbefäl hos polisen i Borås.

Däremellan, vid 23-tiden, fick polisen även in ett larm från Borås bildemontering. Via någon form av larmkamera sågs två personer som ska ha försökt ta sig in på företagets område genom att klippa hål i ett staket. De ska sedan ha försvunnit från platsen i en bil.

Senare stoppades bilen på riksväg 40, i höjd med Rångedala och fyra män, samtliga i 35-årsåldern, greps för misstankar om försök till inbrott.

– De hade inget stöldgods med sig i bilen men tre av dem förekommer hos oss sedan tidigare, säger Danz.

Männen anhölls under natten.