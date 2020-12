Under mellandagarna har både polis och civilbefolkning vittnat om raketskjutning och smällare på allmän plats. Bara under dagen har polisen fått in minst ett 15-tal ärenden.

– Ungarna ser oss och sticker, sen börjar de skjuta igen. Det blir en katt- och råttalek, säger inre befäl Ulf Andersson.