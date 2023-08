Dödsolyckor på jobbet ökar igen

En del dödsolyckor är kopplade till grävmaskiner. Just denna olycka på bilden slutade dock lyckligt. Arkivbild.

En del dödsolyckor är kopplade till grävmaskiner. Just denna olycka på bilden slutade dock lyckligt. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

Det är rejält många fler än föregående år vid samma tidpunkt. Till och med augusti under de två föregående åren var motsvarande siffror 22-23.

Flest under hösten

Om trenden håller i sig kan 2023 bli det dystraste olycksåret på väldigt länge. Statistiskt sker de flesta olyckorna med dödlig utgång under hösten, med runt fyra per månad, enligt Arbetsmiljöverkets siffror.

Under det värsta året, 2018, de senaste tio åren, hade antalet "bara" nått upp till 22 när augusti var till ända.

Även om det just nu pekar på att 2023 kan bli det värsta på runt 15 år, så är svenska arbetsplatser betydligt säkrare nu än hur det såg ut förr. På 1950-60-talen dog 300-400 på jobbet varje år. Det var först från 1990-talet och framåt som dödstalet kom ner under 100 per år.