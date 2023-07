Dödsfall och inställda flyg efter stormen Poly

Nederländernas meteorologiska institut utfärdade under förmiddagen en röd stormvarning, den högsta varningsnivån, för stora delar av landet. En vindby på kusten väster om Amsterdam registrerades till drygt 146 kilometer i timmen och myndigheterna har uppmanat människor att stanna inomhus.

Stormen har även medfört stora störningar i flygtrafiken till och från flygplatsen Schiphol – en viktig knutpunkt för flyg från Asien, Mellanöstern och USA till resten av Europa. Över 400 flighter har fått ställas in.

Under eftermiddagen har beredskapsnivån sänkts då när stormen går mot nordost och försvagas. Den väntas under kvällen blåsa in i Tyskland och Danmark.