Delstaten New York skippar primärvalet

Foto: Foto: AP/TT

Delstaten New York ställer in Demokraternas primärval, som redan hade skjutits upp till den 23 juni. Skälet är farhågor för att röstförfarandet skulle innebära en onödig risk under pandemin. Delstaten är epicentrum för virusutbrottet på amerikanska mark.

Det vore "obefogat och lättsinnigt" att genomföra primärvalet, anser en av partiets kommissionärer i delstatens valnämnd. Förre vicepresidenten Joe Biden kommer med all sannolikhet väljs till demokraternas presidentkandidat, eftersom utmanaren Bernie Sanders kastade in handduken den 8 april.

I augusti håller Demokraterna partikonvent och utser officiellt sin kandidat till presidentvalet i november.