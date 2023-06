Clas Ohlson lanserar nya sparåtgärder

Gör förlust

– Kunderna är mera behovsdrivna. De köper mindre "nice to have" och mycket mera sådant som man verkligen har ett behov av. Vi anpassar nu vårt behov efter sådant som man kan spara pengar på andra ställen, till exempel har vi stort fokus på fixa hemma i form av olika trädgårdsprodukter och verktyg, säger Kristofer Tonström.

– Kunden gör mer själv nu än att ta in hjälp.

Svag krona påverkar

I anslutning till bokslutet föreslår också styrelsen en utdelning på 1:50 kronor per aktie. Det kan jämföras med en utdelning på totalt 13 kronor per aktie ett år tidigare – där det ingick en extra utdelning på 6:25 kronor per aktie.