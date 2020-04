Brittiske krigsveteranen Tom Moore fyller 100

Foto: Emma Soh/Capture the Light Photography/AP/TT

Den brittiske krigsveteranen – och numera nationalhjälten – Tom Moore hedrades av flygvapnet, drottningen och premiärministern vid sitt 100-årskalas i Bedford, rapporterar .

Moore, som tjänstgjorde i Indien och Myanmar (dåvarande Burma) under andra världskriget, har gjort sig känd genom att samla in hisnande 30 miljoner pund (motsvarande nästan 370 miljoner svenska kronor) till sjukvården under coronakrisen.

Den ursprungliga planen var att samla in 1 000 pund till välgörenhetsorganisationer som stöder den brittiska sjukvården under coronakrisen genom att gå 100 varv i sin trädgård före sin 100-årsdag. Moore bröt höften för två år sedan. Han var så nöjd med vården han fick att han nu under coronakrisen ville ge något tillbaka och därför bestämde sig för att dra i gång insamlingen.

Under torsdagens firande flög två stridsflygplan från andra världskriget, en Supermarine Spitfire och en Hawker Hurricane, över kalaset. Drottningen skickade ett telegram, och premiärminister Boris Johnson skickade en videohälsning.

– Dina heroiska insatser har lyft hela nationens anda, säger Johnson.

I samband med firandet blev Moore utsedd till hedersöverste inom försvarsmakten, och hedersmedlem i Englands cricketlag.

– Det är svårt att beskriva, det har uppvisats så mycket vänlighet, och så många människor har sagt vänliga saker, det är verkligen enastående. Under hela mitt liv har jag aldrig väntat mig något liknande, sade Moore.