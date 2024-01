Bästa knepen för att fixa träningen 2024

Börja med 75 minuter i veckan under första kvartalet - ett av flera råd från träningsforskaren Åsa Tornberg för att hålla i träningen och inte tackla av ett par månader efter nyår. Arkivbild.

Börja med 75 minuter i veckan under första kvartalet - ett av flera råd från träningsforskaren Åsa Tornberg för att hålla i träningen och inte tackla av ett par månader efter nyår. Arkivbild. Foto: Patrick Sörquist / TT

Tänk smart

Som fysioterapeut, det som tidigare kallades sjukgymnast, träffar hon på patienter som gjort just det under det nya året. Det är inflammerade senor, problem med axlar och rygg.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är träning på måttlig nivå 150–300 minuter i veckan. Åsa Tornberg rekommenderar att kanske börja med 75 minuter i veckan under första kvartalet, dubbla det under andra kvartalet, köra 225 kvartal tre och 300 under fjärde kvartalet.