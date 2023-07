Älgkalvarna blir färre – och krymper i värmen

Torkan under försommaren kan ha lett till att färre älgkalvar överlever och att de väger mindre. Arkivbild.

De flesta älgkalvarna i södra och mellersta Sverige föds under andra halvan av maj månad. I norr föds kalvarna två veckor senare. Vädret under försommaren spelar därför störst roll för kalvarnas tillväxt

Bättre än 2018

– Det har pågått under tjugo år och därför ser vi att det är färre kalvar per hondjur under de år det varit varma somrar, säger Fredrik Widemo.