Stefan Eklund: Eklund listar: Här är de tio bästa Bruce-låtarna

1. Glory Days (från albumet Born in the U.S.A, 1984)

Tung, stötig rocklåt där Bruce Springsteen briljerar som textförfattare. Den knapphändiga berättelsen om skoltidens baseballstjärna vars liv har falnat in i ensamhet och tristess och den forna skönhetsdrottningen, nu en frånskild småbarnsmamma, som hämtar tröst i det förflutna, håller Raymond Carver-klass. Max Weinbergs trumstötar ekar av existentiell tomhet.

2. Hungry heart (från The River 1980)

Rockmusikern Bruce Springsteen har också skrivit tidernas bästa poplåt. Allt sitter. Roy Bittans pianodriv, kören och Springsteens eget sorglösa trallande. Och texten som bara längtar bort, bort…

3. Darkness on the edge of town (från albumet med samma namn, 1978)

Den vackra pianoslingan stöter mot det hårda rocksoundet och Springsteens vrålande sång. Ett hopplöshetens evangelium med en text som dryper av mörker och sorg. Ett storverk.

4. Born to run (från albumet med samma namn, 1975)

Ett texttema som kommer igen, viljan att fly, att hitta något annat, något större och meningsfullt. Symfoniskt storslaget när Clarence Clemons saxsolo och Springsteens gitarrsolo får låten att sväva iväg mot höjderna.

5. Tenth Avenue freeze-out (från Born to run, 1975)

Oemotståndligt soulgungande låt med blås, pianohamrande och en puttrande Clemons-sax som bara nästan exploderar. Clemons får en textrad också: ”… and the Big Man joined the band.”

6. Factory (från Born to run, 1975)

Ödesmättat och laddat om att stämpla in och ut i ett enformigt fabriksarbete. Den korta texten fångar en stämning som är svår att värja sig emot och de hotfulla slutraderna skämmer. Musiken är stillsam, nästan som en psalm.

7. Out in the street (live-versionen på albumet Live in New York City, 2001)

Partylåt med desperat undertext från ”The River” men lyssna hellre på live-versionen från New York-konserten som är grymt ösig. På slutet får man dessutom bland annat höra Nils Lofgrens sammetsvassa röst och en sällsynt sånginsats av Clarence Clemons.

8. Atlantic city (live-versionen på albumet Live in New York City, 2001)

Den akustiska versionen på ”Nebraska” är fin men live och med hela bandet bakom sig så låter Bruce Springsteen låten växa till ett tungt gungande monumentalverk om att hålla ett hopp vid liv när drömmar krossas.

9. The River (från albumet med samma namn, 1980)

Om att sitta fast i sitt ursprung och sin miljö är detta en av Springsteens mest välskrivna texter. Med en vacker släpig melodi, förstärkt av ett munspelstema som fångar berättelsens vemod; ”Then I got Mary pregnant… and for my nineteenth birthday I got a union card and a wedding coat”.

10. Independence day (från The River 1980)