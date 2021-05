Visa uppskattning för vårt äldsta kvinnoyrke

Att hjälpa kvinnor att förlösa barn är ett av världens äldsta kvinnoyrken. Men de har inte alltid haft allmänhetens officiella stöd. Boken ”Witches, Midwives, and Nurses: A History of Women Healers” skriven av Ehrenreich & English berättar hur barnmorskor under tidig modernitet ofta var visa kvinnor med kunskaper om medicinalörter mot blödningar och infektioner. Men under häxprocesserna blev dessa kvinnor förföljda och brändes på bål. Maria Borda, som är antropolog, skriver om detta på sitt Instagram-konto (@vildabarn) där hon också berättar om hur barnmorskeyrket i många kulturer ses som ett andligt kall.