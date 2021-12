Att vi fick en kvinnlig statsminister och att det glastaket krossades. Oaktat politik så tror jag inte att vi riktigt kan ta in vad det kan komma att betyda sett till symbolvärde för alla unga tjejer där ute. Spegling och representation spelar roll, om du kan se det kan du kämpa för att bli det.

Regeringskrisen under sommaren. Den visade hur bräcklig regeringsmakten är i en situation där gamla koalitioner har lösts upp och nya har formats utan att någon partiformation har tillräckligt med mandat för att kunna bilda en stabil regering.

Lars Stjernkvist

Kommunpolitiker och före detta partisekreterare för Socialdemokraterna.

I juni 2021 genomfördes en internationellt samordnad aktion mot grovt organiserad brottslighet, Operation Trojan Shield. Den var resultatet av ett par års spaning och framför allt flera års intensivt polissamarbete över gränserna. Just samarbete, framgångsrikt samarbete, skulle jag vilja peka ut som den viktigaste företeelsen under 2021. I en tid präglad av högröstad nationalism såg vi under året flera avgörande exempel på att det konkreta, vardagliga samarbetet trots allt utvecklas åt rätt håll. Jag tänker på kampen mot brottslighet men också på vaccinsamarbetet, inte minst i Europa.