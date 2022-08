Ändå fanns alla förutsättningar för att just denna valrörelse skulle bli den mest angelägna och närmast febrigt intensiva i modern tid: Pågående klimatkatastrof, krig i vår närhet, en 180-graderssväng i försvars- och säkerhetspolitiken på kortast möjliga tid, inflation, växande rasism och främlingsfientlighet, en skola som dräneras på resurser av multinationella koncerner. Istället genomlever vi en debatt där de flesta partier hellre väljer att inte utmana väljarna med just det stora allvar som är för handen.

Per Högselius, professor i teknikhistoria, gav i Svenska Dagbladet i tisdags ett bra svar: Det går inte att tala om ”kravet på avkall och försämringar i den materiella tillvaron” eftersom sådana bryter mot bilden av vad det moderna Sverige står för. Ändå är det där vi befinner oss just nu, i ett läge där det gäller att förbereda sig på just ”avkall och försämringar” eftersom det inte går att fortsätta som om inget har hänt. Om detta råder stor samsyn, inte minst inom vetenskapssamhället. Denna åtföljs av en frustration inför den ovilja som det politiska ledarskapet uppvisar i valrörelsen, vilket bland annat framgår av den debattartikel som 1944 forskare i olika akademiska discipliner undertecknat (Aftonbladet 28/8).