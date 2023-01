Jimmy Carter skrev en memoarbok som han kallade ”Why not the best?” Titeln syftar på ett tillfälle då Carter som ung sjöofficer hade sökt in till den amerikanska marinens utbildning till ubåtsbefäl. ”Gjorde du alltid ditt bästa?” frågade den stränge amiralen när Carter stolt hade sagt att han slutade som 59:a av 820 på Sjökrigsskolan. ”Nej, inte alltid”, svarade Carter ärligt. ”Varför inte ditt bästa?” fick han till svar. Så Jimmy Carter kom inte in på ubåtsutbildningen.