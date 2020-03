Våga tala klarspråk! Svenska folket kan ta smällen

Foto: Fredrik Persson/TT

Fler smittade men samtidigt större beredvillighet till fler och snabbare insatser. Så kan dagsläget i kampen mot det nya Coronaviruset beskrivas.

120 000 fall varav 4300 har dött. Så ser Coronanotan ut på global nivå. Inom Sveriges gränser är för tillfället 477 fall inrapporterade till Folkhälsomyndigheten.

Detta är av förklarliga skäl uppgifter med mycket kort bäst-före-datum.

Med tanke på att förloppet ändras är det både naturligt och begripligt att ansvariga myndighet anpassar sin strategi i högre utsträckning utifrån vad man vet för ögonblicket än vad som går att tro, spå eller förmoda. Men helt klart har det nya Coronavirusets framfart i Sverige nu gått in i en ny fas där mer drakoniska beslut kan bli aktuella.

Det som diskuterats under onsdagen handlar om rekommendationer om begränsningar av allt från besök på äldreboenden till förbud mot stora folksamlingar. Det som förbereds är ”världens snabbaste lagstiftning”, som statsepidemiolog Anders Tegnell beskrev det utredningsarbete som pågår.

Ännu står dock den övergripande ordningen med ”rätt åtgärder vid rätt tillfälle, inte för tidigt och inte för sent” kvar. Att den insikten finns, att de flesta konstaterade fall i Sverige har det gemensamt att de har varit i Italien de senaste veckorna och är mellan 40-60 år innebär att provtagningen kan koncentreras till en avgränsad grupp. Att det finns fall där smittovägen inte är känd är därför mer oroande. Uppgifter som spreds under onsdagen om att det nu rådde akut brist på provtagningsmateriel bekräftades inte av Folkhälsomyndigheten under eftermiddagens presskonferens.

Foto: Anders Wiklund/TT

Samtidigt som berörda myndigheter gjorde sitt, ägnade sig landets lagstiftare åt att hitta fler vägar framåt för att begränsa de ekonomiska effekterna i samhället. Regeringen och samarbetspartierna kom överens om att slopa karensdagen. Det redan lagda förslaget om korttidsavtal tidigareläggs till 1 maj. Företag får anstånd med att betala in arbetsgivaravgift och de anställdas preliminärskatt i upp till ett år, för belopp som motsvarar två månader. Kommuner och regioner får 1 miljard extra för åtgärder som kan kopplas till Coronaviruset. Oppositionspartierna informerades under onsdagseftermiddagen. Samsynen är påtaglig även om det finns all anledning att hålla med bland andra Ulf Kristersson (M) om behovet av att komma till skott med bland annat att införa mötesförbud för större samlingar av människor.

De båda sidorna i kampen mot Coronavirusets spridning och effekter har således agerat utifrån sina förutsättningar och inom sina respektive ramar även idag. Men snart måste såväl myndigheter som politiker uppdatera sina förmågor till klarspråk. Det finns ingen anledning att linda in något.

Även negativa budskap och besked, oavsett om det handlar om brister, börsfall eller bortfall i ekonomin, kan bidra en samlad helhet av större beslutsamhet.