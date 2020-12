Mikael Hermansson: Vad lär vi av överlevarna i morgon?

quote

Men det tog inte många minuter in i första avsnittet för att inse att detta inte bara var fråga om TV-historia, utan också en i högsta grad dagsaktuell kommentar till den kanske mest centrala frågan på coronaårets sista dag:

”Survivors” – överlevare – bygger på författaren Terry Nations bok med samma namn. Den filmatiserades 1975 och gick i tre säsonger. Inledningen är kusligt lik en av de många konspirationsteorier som nu förekommer om hur dagens coronapandemi tog sin början: Ett mystiskt virus som odlas fram i ett kinesiskt laboratorium sprids av misstag via resande över hela världen. Smittspridningen i filmen är explosiv, virusets dödlighet är närapå total. Efter några dagar är det endast ett tusental som har överlevt av en befolkning på drygt 60 miljoner. Det som återstår av ”Land of Hope and Glory” är en postapokalyptiskt ödemark där små hopar av människor kämpar med varandra om att finna skydd, mat och vatten.