Det positiva är att det inte saknas goda, moderata idéer. Ett av förslagen som debatterades under helgens stämma och slutligen antogs handlar om hur det ska gå snabbare och lättare att bygga vindkraft. För en tid sedan presenterade Christofer Fjellner förslaget som kom att bli partiledningens linje, och som kortfattat går ut på att det kommunala vetot ska begränsas så att det inte längre blir möjligt för kommuner att stoppa vindkraftsprojekt i ett sent skede under ansökningsprocessen. Det konstateras även att ”dagens utformning av det kommunala vetot mot vindkraft försenar Sveriges klimatomställning”. Det är en viktig insikt, och det är mycket välkommet att partitoppen har ändrat sig från att i förra årets valrörelse ha en skeptisk inställning till vindkraft till att nu lyfta fram att all fossilfri energi behövs.