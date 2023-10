”Det undersökningar visar, att fler och fler äldre med självklarhet blir mer digitala överhuvudtaget, var uppenbart under våra besök”, skriver BT:s chefredaktör Stefan Eklund.

”Det undersökningar visar, att fler och fler äldre med självklarhet blir mer digitala överhuvudtaget, var uppenbart under våra besök”, skriver BT:s chefredaktör Stefan Eklund. Foto: Tobias Röstlund / TT

Vi har varit i Vårgårda, Herrljunga, Alingsås, Varberg, Hindås och Horred och jag får nog säga att jag är lite omtumlad av all positiv respons och höga uppskattning av Borås Tidning som en viktig del av vardagen.

Turnén har gått till de orter där vi av ekonomiska skäl har varit tvungna att dra in delar av distributionen av papperstidningen. Syftet har varit att visa hur man använder BT digitalt, hur e-tidningen, det vill säga papperstidningen i digitalt format, och vår nyhetssajt fungerar.

Det undersökningar visar, att fler och fler äldre med självklarhet blir mer digitala överhuvudtaget, var uppenbart under våra besök. Och det handlar inte bara om att det är billigare att vara en digital prenumerant, utan även om att man är ute efter de möjligheter till en annan typ av journalistisk presentation som finns i de digitala kanalerna; filmade nyhetsinslag och livesport med sändningar av basket-, hockey- och fotbollsmatcher, bland annat.

Vi som har rest runt i Sjuhärad kliver in i en digital omställning som har pågått i flera år och som inte bara gäller tidningsläsningen. I Internetstiftelsens senaste rapport ”Svenskarna och internet 2023” (kommenterad av ledarredaktionens Anela Murguz tidigare i veckan) ser man samma sak. Numera är det endast fyra procent av befolkningen över 16 år som inte använder internet. Det är också dubbelt så många som tar del av nyheter via morgontidningars digitala kanaler än via en papperstidning. Eller som en av de äldre besökarna sade till mig: ”Det är så här verkligheten ser ut. Det är bara att haka på.”