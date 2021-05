Upp till bevis för Sabuni om anständigheten

Under söndagens partiledardebatt i SVT upprepade Nyamko Sabuni (L) att M, KD och SD hade anpassat sig till Liberalernas politik.

Det var gott om energi under söndagens partiledardebatt i SVT. Den slutsatsen drog Annie Lööf (C) när just energifrågan diskuterades.