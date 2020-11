Underbetyg för skolorna i Sjuhärad

Om man vill jämföra utbildningarnas kvalité är det snarare intressant titta på andelen elever med godkända betyg i årskurs nio och andelen som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år, som lärarförbundet också väger in i sin bedömning.

Trots problemen i skolorna fortsätter Borås att spara in på skolan. I januari meddelade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås att man röstat för besparingar på 15,8 miljoner kronor under året, vilket bland annat innebär att 26 lärartjänster försvinner. I den budget som nyligen beslutades för 2021 tillförs extra pengar till gymnasieskolorna men det är långt ifrån de summor som Mitt-S-samverkan har sparat in de senaste åren på skolområdet.