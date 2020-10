Trygghet eller frihet?

Per Svensson är årets mottagare av Frihetspennan.

Per Svensson, årets mottagare av Frihetspennan.

Resonemanget är journalisten och författaren Per Svenssons och hämtat från det tal han höll i måndags när han tilldelades Frihetspennan, det pris som Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne (jag sitter själv i styrelsen) varje år delar ut till en publicist som ”verkar i Torgny Segerstedts anda”.

Hade Tyskland invaderat även Sverige hade Torgny Segerstedt med all säkert fängslats, troligen också avrättats.

quote

Per Svensson gjorde reflektionen att det corona-tillstånd vi befinner oss i påminner mycket om vad en diktator kan göra med ett land. Kanske inte så mycket i Sverige men i andra länder där man stänger ner det mesta och till och med inför utegångsförbud; där offras friheten på trygghetens altare. Förmodligen med all rätt under en dödlig pandemi, men det är samtidigt en bild av hur ett ”tryggt” samhälle kan se ut.