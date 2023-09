Och här har produktivitetsutvecklingen varit svag sedan 2007, och tillväxten varit lägre än i jämförbara länder. Förra sommaren varnade EU för att Sveriges tillväxttakt skulle bli lägst i EU, att vi som enda land rentav skulle få minustillväxt. Lägesbilden från förra veckan bekräftade det, av västländerna är det under senaste kvartalet bara Polen som gör sämre ifrån sig.

Under varje månad i år har antalet företagskonkurser varit högre än samma månad 2022. I juli gick 640 företag i konkurs. Det är 67 procent fler än juli 2022 och första gången sedan 1997 som antalet konkurser översteg 600.

Men det svenska företagandet har det relativt tufft. Därför är det uppseendeväckande hur det under Almedalsveckan, när konkurserna ramlade in, och det hölls två politikertal per dag, var så få av inläggen som handlade om företagande och tillväxt. Statsministern, dessutom ledare för det parti som traditionellt sett har starkast förtroende i ekonomiska frågor, nämnde det inte ens.