I april rapporterade Världsbanken att den negativa ekonomiska utvecklingen under de sista månaderna av 2021 hade utplånat samtliga ekonomiska framsteg som hade uppnåtts sedan 2007. BNP per capita väntas minska med 30 procent från slutet av 2020 till slutet av detta år. ”Afghanistans nuvarande ekonomiska kris riskerar att omintetgöra de utvecklingsframsteg som har gjorts under de senaste två decennierna”, konstaterade Världsbanken. Alla de miljarder och åter miljarder som har satsats på utveckling och återuppbyggnad kan därmed betraktas som förlorade.